O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER
Sakatlığı geçen Alper Potuk, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sakatlığı süren Martin Skrtel ise çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü. Skrtel'in ağrıları devam ederse Alanya maçında forma giyemeyebilir.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:06
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"Antalya maçında 3 puan alırsak önümüz açılır"
Toplam 1
Yorum
A.SAYDAM İNŞALLAH BU SEFER 3 PUAN KAYSERİMİN OLACAK
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 3
Yorum
1903 ÇOK SÜKÜR BESIKTAS'IN SAHASINI KAPATMAMISLAR BU SEFER!! Konya sahaya inince BJK'yi cezalandirmislardida!!!
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 3
Yorum
cabbar normal birmaç veya başka takım olsa seyircisiz cezası gelirdi
O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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