 O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir

    O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

    BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

    Sakatlığı geçen Alper Potuk, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sakatlığı süren Martin Skrtel ise çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü. Skrtel'in ağrıları devam ederse Alanya maçında forma giyemeyebilir.

    Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:06
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