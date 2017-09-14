 Mesaiye devam – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Mesaiye devam

    Mesaiye devam

    Mesaiye devam

    Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün 2 saat süren antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. İkinci bölümde ise sahada 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Ağrıları bulunan Skrtel ayrı çalıştı. Van Persie ise tedavi oldu.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
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