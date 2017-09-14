Mesaiye devam

Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün 2 saat süren antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. İkinci bölümde ise sahada 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Ağrıları bulunan Skrtel ayrı çalıştı. Van Persie ise tedavi oldu.