Mesaiye devam
Mesaiye devam
Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün 2 saat süren antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. İkinci bölümde ise sahada 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Ağrıları bulunan Skrtel ayrı çalıştı. Van Persie ise tedavi oldu.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:34
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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