Kocaman: Dersimiz savunma
Son Başakşehir karşılaşmasında yapılan hataları oyuncularına tek tek anlatan tecrübeli hoca, “Bir daha böyle goller istemiyorum” dedi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman takımdaki eksikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli hocanın önceki gün gündeminde savunma hataları vardı. Antrenman sonrası yapılan toplantıda "Bu golleri nasıl yiyoruz?" sorusu hep birlikte masaya yatırıldı. 3-2 kaybedilen son Medipol Başakşehir maçında yenilen golleri oyuncuları ile analiz eden Kocaman'ın özellikle Attamah ve Adebayor'un attığı kafa gollerinde defanstaki hatalı yerleşime dikkat çektiği öğrenildi.
HAKEMLER HIZIMIZI KESİYOR
BU kapsamda Nabil Dirar ve Martin Skrtel'in uyarıldığı belirlendi. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni yabancılarının ise hakemlerin maçlarda sık sık oyunu kesmesinden yakındığı ortaya çıktı. Soldado, Dirar, Isla, Valbuena, Giuliano gibi transferlerin, geride kalan 4 haftada sürekli olarak teknik direktör Aykut Kocaman'a;
PAS AKIŞI YAVAŞLIYOR
"Maçlarda oyun çok duruyor. Hakemler yerli yersiz sürekli düdük çalıyor. Bu da oyunun soğumasına ve yavaşlamasına neden oluyor. Bir türlü tempoyu artırmamıza izin vermiyorlar" diye dert yandığı belirlendi. Kocaman'ın bu konudaki şikayetleri gerekli yerlere iletme sözü verdiği gelen haberler arasında.
Emre BOL
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
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Şenol Güneş: Kenarda yoruldum
Toplam 4
Yorum
uA şenol güneş trabzonda nıye birşey yapamadı peki o kadar büyükte niye bir avrupa takımı çalıştıramadı
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Hep bunu yapıyor!
Toplam 8
Yorum
Ankara Tosic şu takımı bozan tek isim
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Sonuna dek Aykut
Toplam 28
Yorum
son... Ali Koç gelir kendi ne Aziz der ne efendi Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor.
Kocaman: Dersimiz savunma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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