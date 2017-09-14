İnstagram’ı kapattım!
Mathie Valbuena, instagram hesabını kapattı. Fransız yıldız, 3-2 kaybedilen Başakşehir maçı sonrası bir taraftarın sanal alemde paylaştığı alttaki fotoğrafı beğenmiş, sonra ise 'sosyal medya ekibimin hatası' diyerek özür dilemişti. Valbuena'nın takım arkadaşlarına, "Çok üzgünüm. Bu takım oyunu. Kazanırken de kaybederken de birlikte yapıyoruz. Aksini düşünmem söz konusu olamaz. İnstagram hesabımı kapatıyorum" dediği bildirildi.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:38
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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