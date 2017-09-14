İnstagram’ı kapattım!

Mathie Valbuena, instagram hesabını kapattı. Fransız yıldız, 3-2 kaybedilen Başakşehir maçı sonrası bir taraftarın sanal alemde paylaştığı alttaki fotoğrafı beğenmiş, sonra ise 'sosyal medya ekibimin hatası' diyerek özür dilemişti. Valbuena'nın takım arkadaşlarına, "Çok üzgünüm. Bu takım oyunu. Kazanırken de kaybederken de birlikte yapıyoruz. Aksini düşünmem söz konusu olamaz. İnstagram hesabımı kapatıyorum" dediği bildirildi.