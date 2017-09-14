Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe Kulübünün vefat eden asbaşkanlarından Hakan Dinçay, toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden Hakan Dinçay için Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli futbolcular ve kadın voleybolcular ile spor camiasında birçok isim katıldı.
Dinçay'ın naaşı, kılınan namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:29
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'Sonuna dek Aykut'
Toplam 71
Yorum
sda böyle taviz verilirse sonu küme düşmeye kadar gidebilir.istenmeyenleri gönder sorunlar bitsin.gerekirse genç oyuncuları oynat daha iyi olur
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'Sonuna dek Aykut'
Toplam 71
Yorum
anca 5. olur Aykutla ilk 3 zor. FB de başarılı olan bir teknik direktöre emanet edeceksin takımı ve başarının zamanla geldiğini göreceksin (mesela ZİCO)
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Kartal'a yeni golcü!
Toplam 11
Yorum
3e5e al 15 e satarsın düşünmeden al (HASSABEYİ) S.Ligde siyahi golcüler iş yapar ben her zaman g.amerikadan ve afrikadan topçuları sevmişimdir onlar özellikle afrikalılar ruhları ile oynr
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