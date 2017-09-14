 Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı – Fotomaç – 14 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı

    Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı

    Fenerbahçe Kulübünün vefat eden asbaşkanlarından Hakan Dinçay, toprağa verildi.

    Tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden Hakan Dinçay için Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

    Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli futbolcular ve kadın voleybolcular ile spor camiasında birçok isim katıldı.

    Dinçay'ın naaşı, kılınan namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.