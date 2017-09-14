 Güç yüklüyor – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Güç yüklüyor

    Güç yüklüyor
    Roberto Soldado ve Mehmet Ekici kuvvet yüklemesi yapıyor... İki yıldız dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümde ise takımdan ayrı özel bir program uyguladılar. Fizik kondisyon eksiğini artırıcı çalışmalar yaptıkları bildirildi.
    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
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