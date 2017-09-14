Güç yüklüyor

Roberto Soldado ve Mehmet Ekici kuvvet yüklemesi yapıyor... İki yıldız dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümde ise takımdan ayrı özel bir program uyguladılar. Fizik kondisyon eksiğini artırıcı çalışmalar yaptıkları bildirildi.