Fenerbahçe yasta
Voleybol şubesinden sorumlu asbaşkan Hakan Dinçay yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti. G.Saray ve Beşiktaş başta her kesimden ‘başsağlığı’ mesajı yağdı
Fenerbahçe Kulübü'nün voleybol şubesinden sorumlu asbaşkanı Hakan Dinçay, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 56 yaşında vefat eden Dinçay için sarı-lacivertli kulüp ve başkan Aziz Yıldırım 'Kardeşim Hakan Dinçay' başlığıyla resmi siteden ayrı ayrı başsağlığı mesajı yayınladı. TFF, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer kulüplerden de taziye açıklamaları yapıldı. Mahmut Uslu, Hakan Dinçay için, "Genç yaşta büyük bir kayıp" derken, Şekip Mosturoğlu, "Çok değer verdiğim bir büyüğümü yitirdim" dedi. Teknik direktör Aykut Kocaman da "Son derece sevecen, yumuşak huylu, iyiliksever ve harika bir insandı" diye konuştu.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN
Merhum Hakan Dinçay'ın cenazesi, bugün Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:50
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
Fenerbahçe yasta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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