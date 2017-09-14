 Fenerbahçe yasta – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe yasta

    Fenerbahçe yasta

    Voleybol şubesinden sorumlu asbaşkan Hakan Dinçay yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti. G.Saray ve Beşiktaş başta her kesimden ‘başsağlığı’ mesajı yağdı

    Fenerbahçe Kulübü'nün voleybol şubesinden sorumlu asbaşkanı Hakan Dinçay, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 56 yaşında vefat eden Dinçay için sarı-lacivertli kulüp ve başkan Aziz Yıldırım 'Kardeşim Hakan Dinçay' başlığıyla resmi siteden ayrı ayrı başsağlığı mesajı yayınladı. TFF, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer kulüplerden de taziye açıklamaları yapıldı. Mahmut Uslu, Hakan Dinçay için, "Genç yaşta büyük bir kayıp" derken, Şekip Mosturoğlu, "Çok değer verdiğim bir büyüğümü yitirdim" dedi. Teknik direktör Aykut Kocaman da "Son derece sevecen, yumuşak huylu, iyiliksever ve harika bir insandı" diye konuştu.

    CENAZE TÖRENİ BUGÜN
    Merhum Hakan Dinçay'ın cenazesi, bugün Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:50
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