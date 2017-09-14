Fenerbahçe yasta

Fenerbahçe Kulübü'nün voleybol şubesinden sorumlu asbaşkanı Hakan Dinçay, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 56 yaşında vefat eden Dinçay için sarı-lacivertli kulüp ve başkan Aziz Yıldırım 'Kardeşim Hakan Dinçay' başlığıyla resmi siteden ayrı ayrı başsağlığı mesajı yayınladı. TFF, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer kulüplerden de taziye açıklamaları yapıldı. Mahmut Uslu, Hakan Dinçay için, "Genç yaşta büyük bir kayıp" derken, Şekip Mosturoğlu, "Çok değer verdiğim bir büyüğümü yitirdim" dedi. Teknik direktör Aykut Kocaman da "Son derece sevecen, yumuşak huylu, iyiliksever ve harika bir insandı" diye konuştu.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Merhum Hakan Dinçay'ın cenazesi, bugün Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.