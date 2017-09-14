 Dersimiz savunma – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Dersimiz savunma

    Dersimiz savunma

    Son Başakşehir karşılaşmasında yapılan hataları oyuncularına tek tek anlatan tecrübeli hoca, “Bir daha böyle goller istemiyorum” dedi

    Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman takımdaki eksikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli hocanın önceki gün gündeminde savunma hataları vardı. Antrenman sonrası yapılan toplantıda "Bu golleri nasıl yiyoruz?" sorusu hep birlikte masaya yatırıldı. 3-2 kaybedilen son Medipol Başakşehir maçında yenilen golleri oyuncuları ile analiz eden Kocaman'ın özellikle Attamah ve Adebayor'un attığı kafa gollerinde defanstaki hatalı yerleşime dikkat çektiği öğrenildi.

    HAKEMLER HIZIMIZI KESİYOR
    BU kapsamda Nabil Dirar ve Martin Skrtel'in uyarıldığı belirlendi. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni yabancılarının ise hakemlerin maçlarda sık sık oyunu kesmesinden yakındığı ortaya çıktı. Soldado, Dirar, Isla, Valbuena, Giuliano gibi transferlerin, geride kalan 4 haftada sürekli olarak teknik direktör Aykut Kocaman'a;

    PAS AKIŞI YAVAŞLIYOR
    "Maçlarda oyun çok duruyor. Hakemler yerli yersiz sürekli düdük çalıyor. Bu da oyunun soğumasına ve yavaşlamasına neden oluyor. Bir türlü tempoyu artırmamıza izin vermiyorlar" diye dert yandığı belirlendi. Kocaman'ın bu konudaki şikayetleri gerekli yerlere iletme sözü verdiği gelen haberler arasında.


    Emre BOL

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:11
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