Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
PFDK, Fenerbahçe'ye tribün kapatma cezası verdi. Sarı Lacivertli taraftarların büyük bölümü Beşiktaş derbisinde tribünde yerini alabilecek.
Fenerbahçe'ye saha kapatma cezası verilmesi beklenirken, Sarı Lacivertliler'e tribün kapatma cezası geldi.
Fenerbahçe'de olayların yaşandığı Okul Üst Blok D tribününde bulunanlar ceza aldı.
DERBİ TARAFTARLI
Böylece Fenerbahçe, 23 Eylül'de evinde oynayacağı Beşiktaş derbisinde taraftarından yoksun kalmayacak.
İşte yapılan açıklama:
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:05
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Toplam 19
Yorum
dede sene 2000 istanbulda bjk 3 barselona 0 biraz tarih bil evet barselonayıda yendik bu skorla
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 13
Yorum
gs geçen sezın evinizde koymuşlardı ama
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 13
Yorum
Egeli FB li Bir zat cikmis bir bloktan volkana su sisesi atiyor peki atan tmmda yanindakilere ne oluyor neden o zati engellemiyorlar yada yakalamiyorla
Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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