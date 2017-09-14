 Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde – Fotomaç – 14 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    maçı öncesi 'ye müjde

    Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde

    , 'ye tribün kapatma cezası verdi. Sarı Lacivertli taraftarların büyük bölümü derbisinde tribünde yerini alabilecek.

    'nin Kadıköy'de oynadığı Medipol maçında rakip kaleci Volkan Babacan'ın suratına su şişesi atıldı. Maçın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçe'nin cezası belli oldu.



    Fenerbahçe'ye saha kapatma cezası verilmesi beklenirken, Sarı Lacivertliler'e tribün kapatma cezası geldi.

    Fenerbahçe'de olayların yaşandığı Okul Üst Blok D tribününde bulunanlar aldı.

    DERBİ TARAFTARLI
    Böylece Fenerbahçe, 23 Eylül'de evinde oynayacağı derbisinde taraftarından yoksun kalmayacak.

    İşte yapılan açıklama:

    FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir.
    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.