Aziz Yıldırım'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bakanlık görevine gelmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor. Bakan Bak’ın son konuğu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım oldu.
Bakan Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı makamında kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleştirilen kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlenen Osman Aşkın Bak'ı tebrik ederken, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.?
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:12
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''Rakamlar yalan söylemez''
Toplam 2
Yorum
ali ya hoca bu muslera her kornerde önce öne çıkıp sonra geriye çekilerek defans oyuncularını yanıltıyor bu yüzden habire gol yiyoruz
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''Şampiyonlar Ligi takımı gibi oynadık''
Toplam 2
Yorum
BŞK. TÜM TAKIM VE YÖNETİCİLER OLARAK SİZİ KUTLUYORUM. SON YILLARDA TÜRK FUTBOLUNUN EN İYİ TEMSİLCİSİSİNİZ. BAŞARILARINIZIN DEVAMI DİLEĞİ İLE.
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Ertuğrul Sağlam görevi bıraktı
Toplam 3
Yorum
CELAL OSMANLISPOR LA ANLASMIS TUDOR GIBI OLMASIN DIYE KENDI ISTIFA ETMIS OSMANLI 150 BIN I KENDI ODEMIS USTUNEDE 500 BIN MALATYA DAN FAZLA VERMIS
Aziz Yıldırım'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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