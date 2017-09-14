 Aziz Yıldırım'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Aziz Yıldırım'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti

    Aziz Yıldırım'dan 'Hayırlı olsun' ziyareti

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bakanlık görevine gelmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor. Bakan Bak’ın son konuğu Fenerbahçe Kulübü  Başkanı Aziz Yıldırım oldu.

    Bakan Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı makamında kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleştirilen kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlenen Osman Aşkın Bak'ı tebrik ederken, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.?

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:12
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