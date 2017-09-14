Alper Potuk takımla çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sakatlığı geçen Alper Potuk, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sakatlığı süren Martin Skrtel ise çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:50
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''Rakamlar yalan söylemez''
Toplam 2
Yorum
ali ya hoca bu muslera her kornerde önce öne çıkıp sonra geriye çekilerek defans oyuncularını yanıltıyor bu yüzden habire gol yiyoruz
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''Şampiyonlar Ligi takımı gibi oynadık''
Toplam 2
Yorum
BŞK. TÜM TAKIM VE YÖNETİCİLER OLARAK SİZİ KUTLUYORUM. SON YILLARDA TÜRK FUTBOLUNUN EN İYİ TEMSİLCİSİSİNİZ. BAŞARILARINIZIN DEVAMI DİLEĞİ İLE.
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Ertuğrul Sağlam görevi bıraktı
Toplam 3
Yorum
CELAL OSMANLISPOR LA ANLASMIS TUDOR GIBI OLMASIN DIYE KENDI ISTIFA ETMIS OSMANLI 150 BIN I KENDI ODEMIS USTUNEDE 500 BIN MALATYA DAN FAZLA VERMIS
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