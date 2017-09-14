 Alper Potuk derbiye hazır – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Alper Potuk derbiye hazır

    Alper Potuk derbiye hazır
    Alper Potuk için sağlık heyetinden derbi müjdesi geldi. Doktorlar, takımdan ayrı özel program uygulayan başarılı oyuncunun Beşiktaş derbisi öncesi tam olarak hazır hale geleceğini açıkladı. Alper'in Alanyaspor maçında da az da olsa kadroya alınma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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