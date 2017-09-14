Alper Potuk derbiye hazır

Alper Potuk için sağlık heyetinden derbi müjdesi geldi. Doktorlar, takımdan ayrı özel program uygulayan başarılı oyuncunun Beşiktaş derbisi öncesi tam olarak hazır hale geleceğini açıkladı. Alper'in Alanyaspor maçında da az da olsa kadroya alınma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.