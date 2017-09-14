Alex'e Twitter'dan mesaj
Türkiye'de oynadığı dönemde Alex de Souza'ya sahada göz açtırmayan Hürriyet Gücer, Brezilyalının doğum gününü kutladı.
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, 40. yaş gününü kutladı.
Birçok futbolcu ve futbolsever Brezilyalının doğum gününü sosyal medya aracılığıyla kutladı. Alex ise mesajların hemen hemen hepsine yanıt verdi.
HÜRRİYET'TEN KUTLAMA
Alex de Souza'nın Türkiye kariyerinde sürekli karşısında oynayan Eskişehirspor'un tecrübeli orta sahası Hürriyet Gücer de yıldız futbolcunun doğum gününü unutmadı.
Sürekli karşılaşmalarından ötürü adı hep Alex ile birlikte anılan Hürriyet, Twitter'dan yazdığı mesajda "Bir fırtına geçti bu ligten şimdilerde ise yerini kuru bir esintiye bıraktı.Fırtınanın beyni 10 numaralı adam happy birthday" ifadelerini kullandı.
Alex ise bu mesaja emojilerle cevap verdi.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:07
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Hakan Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
CELAL ALLAH RAHMET EYLESIN RUHU SAD OLSUN
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İki resim arasındaki ruh farkı!
Toplam 14
Yorum
Murat Illa birini övmek için digerini gömmeden duramiyoruz. Karsilastirma saçma olmus. Milli takimin fotografi maç baslamadan önce çekilmis.
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O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir
Toplam 3
Yorum
selim Ya bu 5 e 2 top kapma ne kadar faydali bir calisma her antremanda yapiyorlar veriminide aliyoruz,Sut calistir uzaktan caprazdan kac sut atti
Alex'e Twitter'dan mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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