 Alex'e Twitter'dan mesaj – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Alex'e Twitter'dan mesaj

    Alex'e Twitter'dan mesaj

    Türkiye'de oynadığı dönemde 'ya sahada göz açtırmayan Hürriyet Gücer, Brezilyalının doğum gününü kutladı.

    Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu , 40. yaş gününü kutladı.

    Birçok futbolcu ve futbolsever Brezilyalının doğum gününü sosyal medya aracılığıyla kutladı. Alex ise mesajların hemen hemen hepsine yanıt verdi.

    HÜRRİYET'TEN KUTLAMA

    Alex de Souza'nın Türkiye kariyerinde sürekli karşısında oynayan Eskişehirspor'un tecrübeli orta sahası Hürriyet Gücer de yıldız futbolcunun doğum gününü unutmadı.

    Sürekli karşılaşmalarından ötürü adı hep Alex ile birlikte anılan Hürriyet, Twitter'dan yazdığı mesajda "Bir fırtına geçti bu ligten şimdilerde ise yerini kuru bir esintiye bıraktı.Fırtınanın beyni 10 numaralı adam happy birthday" ifadelerini kullandı.

    Alex ise bu mesaja emojilerle cevap verdi.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:07
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