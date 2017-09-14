Alex'e Twitter'dan mesaj

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, 40. yaş gününü kutladı.

Birçok futbolcu ve futbolsever Brezilyalının doğum gününü sosyal medya aracılığıyla kutladı. Alex ise mesajların hemen hemen hepsine yanıt verdi.

HÜRRİYET'TEN KUTLAMA

Alex de Souza'nın Türkiye kariyerinde sürekli karşısında oynayan Eskişehirspor'un tecrübeli orta sahası Hürriyet Gücer de yıldız futbolcunun doğum gününü unutmadı.

Sürekli karşılaşmalarından ötürü adı hep Alex ile birlikte anılan Hürriyet, Twitter'dan yazdığı mesajda "Bir fırtına geçti bu ligten şimdilerde ise yerini kuru bir esintiye bıraktı.Fırtınanın beyni 10 numaralı adam happy birthday" ifadelerini kullandı.

Alex ise bu mesaja emojilerle cevap verdi.



