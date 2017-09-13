 ''Volkan’ın hedefi 40.5!'' – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    ''Volkan’ın hedefi 40.5!''

    ''Volkan’ın hedefi 40.5!''
    Kaptan 'in menajeri Erdinç Şehit, tecrübeli kalecinin jübilesini sarı-lacivertli takımda yapmak istediğini söyledi. Şehit, Başakşehir maçında taraftarların tepki göstermesinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Demirel'in 40.5 yaşına kadar Fenerbahçe'de oynayıp Oliver Kahn'ın rekorunu kırmak istediğini kaydetti. Volkan da birçok kez 40 yaşına kadar devam etmek istediğini dile getirmişti.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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