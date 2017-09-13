Van der Wiel baba oluyor

Fenerbahçe'nin Cagliari'ye göndererek kurtulmayı başardığı Gregory van der Wiel, baba olmaya hazırlanıyor. Haberi, hayat arkadaşı Rose Bertram verdi. Rose, instagram'dan yaptığı paylaşımda "Bunu sır olarak saklayamam. Ben ve Gregory bebek bekliyoruz" diye yazdı.