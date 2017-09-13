 Van der Wiel baba oluyor – Fotomaç – 13 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Van der Wiel baba oluyor

    Van der Wiel baba oluyor
    Fenerbahçe'nin Cagliari'ye göndererek kurtulmayı başardığı Gregory van der Wiel, baba olmaya hazırlanıyor. Haberi, hayat arkadaşı Rose Bertram verdi. Rose, instagram'dan yaptığı paylaşımda "Bunu sır olarak saklayamam. Ben ve Gregory bebek bekliyoruz" diye yazdı.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Van der Wiel baba oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.