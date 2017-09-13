Neto krizi çözer
8 maçta 14 gol yiyen Fenerbahçe, Simon Kjaer’i çok arıyor. Ancak Kocaman umutsuz değil. Neto’nun sorunu çözeceğine inancı tam.
Fenerbahçe bir maçta kalesinde en çok golü Neto'lu defansla gördü, Başakşehir'den Kadıköy'deki son lig karşılaşmasında 3 gol yedi. Ancak yenilen 3 gole ve mağlubiyete rağmen Neto'nun futbolu beğenildi. Aykut Kocaman'ın, Portekizli oyuncuya çok güvendiği, uyum sürecini atlattıktan sonra Skrtel'le uyumlu bir ikili olacaklarından şüphe etmediği belirtildi.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Neto krizi çözer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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