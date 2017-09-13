 Neto krizi çözer – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    krizi çözer

    <a href="/index/neto?id=c956bb27-fd5c-4172-a051-2c2b3bad95e8" class="" rel="tag">Neto</a> krizi çözer

    8 maçta 14 gol yiyen , Simon Kjaer’i çok arıyor. Ancak Kocaman umutsuz değil. ’nun sorunu çözeceğine inancı tam.

    Sarı-lacivertliler, Simon Kjaer'den sonra defansta büyük sıkıntı çekiyor. 8 resmi maçta 14 gol yiyen Kanarya, savunma hattında liderini bulamamanın zorluğunu yaşıyor. Luis 'nun transferinden sonra bu sorunun çözülmesi beklense de Kjaer'siz defansın ahengini kaybettiği açıkça ortada...

    bir maçta kalesinde en çok golü 'lu defansla gördü, Başakşehir'den Kadıköy'deki son lig karşılaşmasında 3 gol yedi. Ancak yenilen 3 gole ve mağlubiyete rağmen Neto'nun futbolu beğenildi. Aykut Kocaman'ın, Portekizli oyuncuya çok güvendiği, uyum sürecini atlattıktan sonra Skrtel'le uyumlu bir ikili olacaklarından şüphe etmediği belirtildi.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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