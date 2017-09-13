 Menajeri İstanbul'a çağrıldı – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Menajeri İstanbul'a çağrıldı

    Menajeri İstanbul'a çağrıldı

    ’nin menajeri Kees Vos İstanbul’a geliyor . Yönetim, Hollandalı forvet oyuncusunun sorumsuz davranışlarının bir an önce son bulmasını talep edecek.Menajer Kees Vos'a Van Persie'nin kötü formunu sürdürmesi ve sorun çıkarmaya devam etmesi halinde devre arasında sözleşmesinin feshedileceği iletilecek...

    Fenerbahçe'de problemi ve belirsizliği devam ediyor. Omuzundan sakat olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı'na gidip maçta oynayan ve oynadığı maçta da bu kez dizinden ciddi şekilde sakatlanan Van Persie, formsuzluğunun yanında sorumsuz davranışlarıyla da yönetimin sabrını taşırmış durumda.

    KEES VOS'A AÇIKÇA ANLATILACAK
    Fenerbahçe yönetiminin RVP'nin menajeri Kees Vos'u İstanbul'a çağırdığı ve kendisiyle yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuşulacağı bildirildi. Yövnetim menajer Vos'a rahatsızlıklarını dile getirecek.

    YA DÜZELECEK YA GİDECEK...
    Yönetim Van Persie'nin takıma olan faydasının mümkün olan en süt seviyeye çıkmasını istiyor. Eğer durum değişmezse Fenerbahçe, kulüp bulamamış olmasına rağmen RVP'nin sözleşmesini feshedecek.

    RVP'NİN YERİNE ELJİF GELECEK!
    Vna Persie'nin sözleşmesi feshedildiğinde de ocak ayından itibaren takıma katılma şansı olan Eljif Elmas'ın lisansı 15. yabancı olarak çıkartılacak. Dizindeki sakatlık süren Robin Van Persie 2 hafta sonra takımla çalışacak.

    Takvim
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:21
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