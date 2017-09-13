Menajeri İstanbul'a çağrıldı
Van Persie’nin menajeri Kees Vos İstanbul’a geliyor . Yönetim, Hollandalı forvet oyuncusunun sorumsuz davranışlarının bir an önce son bulmasını talep edecek.Menajer Kees Vos'a Van Persie'nin kötü formunu sürdürmesi ve sorun çıkarmaya devam etmesi halinde devre arasında sözleşmesinin feshedileceği iletilecek...
KEES VOS'A AÇIKÇA ANLATILACAK
Fenerbahçe yönetiminin RVP'nin menajeri Kees Vos'u İstanbul'a çağırdığı ve kendisiyle yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuşulacağı bildirildi. Yövnetim menajer Vos'a rahatsızlıklarını dile getirecek.
YA DÜZELECEK YA GİDECEK...
Yönetim Van Persie'nin takıma olan faydasının mümkün olan en süt seviyeye çıkmasını istiyor. Eğer durum değişmezse Fenerbahçe, kulüp bulamamış olmasına rağmen RVP'nin sözleşmesini feshedecek.
RVP'NİN YERİNE ELJİF GELECEK!
Vna Persie'nin sözleşmesi feshedildiğinde de ocak ayından itibaren takıma katılma şansı olan Eljif Elmas'ın lisansı 15. yabancı olarak çıkartılacak. Dizindeki sakatlık süren Robin Van Persie 2 hafta sonra takımla çalışacak.
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- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:21
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De Jong’a af çıkabilir!
Toplam 1
Yorum
ua54 selcuktan bin kat daha iyidir . en azından defansif olarak savasır. kazanılmalı cünkü bir yere gideceği yok. ayrıca koray günter denenmeli
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Kartalsın, İrma kasırgası gibi yıkarsın!
Toplam 2
Yorum
Enes34 insanların öldüğü bir kasırga için böyle bir başlık atmak çirkin bence olmamış yani.şu başlık bizim hosumuza gitmez 17 agustos gibi yıkalım
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F.Bahçe'de büyük korku
Toplam 1
Yorum
ua5454 giulianodan alex beklemek hata zaten.ama ikisinin üretkenlik eksigi kötü ve dikine oynayamayan orta sahadan kaynaklı. tranfer sarttı ortaya
Menajeri İstanbul'a çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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