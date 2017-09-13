Kocaman'dan diriliş formülü!
Alanyaspor karşısında Janssen’i Soldado ile çift forvet olarak sahaya sürmeyi planlayan sarı-lacivertli teknik direktör, Dirar’ı kesip Giuliano’yu ise sağ kanata monte etme niyetinde. Mehmet Ekici’nin ise bu hafta ilk onbirde sahaya çıkma şansı yüksek.
Vincent Janssen'in takıma katılması, Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin sakatlıktan dönmesi ile alternatifleri çoğalan Kocaman, Alanyaspor deplasmanında yepyeni bir sistemle takımını sahaya sürme planları yapıyor.
4-4-2 sistemi ile takımını ayağa kaldırmayı hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, savunma bloğunun önünde Josef de Souza ve Mehmet Ekici'den oluşan dinamik bir orta alan kurgusu düşünüyor. Sol kanatta Mathieu Valbuena'nın görev yapacağı sistemde, sağ tarafta ise Giuliano'yu deneyen Kocaman, Başakşehir'e attığı gole rağmen performansı eleştirilen Nabil Dirar'ı ise kulübeye yollayabilir.
İleri uçta Janssen ve Roberto Soldado'yu birlikte sahaya sürmesi beklenen Aykut Kocaman'ın maçın ilerleyen dakikalarında takıma ise Fernandao'ya da forma vermesi bekleniyor. Kocaman'ın 3-5-2 çalışmaları olduğu da öğrenildi.
HATA YAPMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEYİN
Aykut Kocaman, dün oyuncuları ile bir toplantı yapıp, Medipol Başakşehir maçındaki hatalarla ilgili tespitlerini paylaştı. Geriye düştükten sonra gösterilen direnci öven Kocaman, yenilen gollerdeki bireysel hatalar nedeniyle de oyuncularını eleştirdi. Tecrübeli hoca, "Hata futbolda var ama alışkanlık haline gelmemeli" diye konuştu.
SAVUNMAYA DA AYAR GELEBİLİR
Aykut Kocaman, savunmada da bazı değişikliklere gidebilir. Yediği hatalı gollerle taraftarın protestosuna maruz kalan Volkan Demirel'i dinlendirip Carlos Kameni'ye görev vermesi gündeme gelen sarı-lacivertli hocanın, kararını maç günü vermesi bekleniyor. Formasını İsmail Köybaşı'na kaptıran Hasan Ali Kaldırım'ın de ilk onbire dönmesi gündemde. Sağ bekte Mauricio İsla, savunmanın göbeğinde Neto-Skrtel ikilisinin formaları ise garanti.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:50
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Kocaman'dan diriliş formülü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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