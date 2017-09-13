 Josef bitkin düştü – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Josef bitkin düştü

    Josef bitkin düştü

    Aşırı yorgunluk belirtileri gösteren sambacıya ayrı program uygulanıyor.

    Kanarya, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Dün sabahki idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan futbolcular, ardından sahada dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden çalışma çift kale maçla noktalandı. Robin van Persie'nin tedavisine devam edilirken, Alper Potuk ve ise takımdan ayrı özel program uyguladı. Josef'in aşırı yorgunluk belirtileri gösterdiği ve sakatlanma riski bulunduğu için koruya alındığı belirtildi.

    Emre BOL

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
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