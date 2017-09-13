Josef bitkin düştü

Kanarya, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Dün sabahki idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan futbolcular, ardından sahada dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden çalışma çift kale maçla noktalandı. Robin van Persie'nin tedavisine devam edilirken, Alper Potuk ve Josef De Souza ise takımdan ayrı özel program uyguladı. Josef'in aşırı yorgunluk belirtileri gösterdiği ve sakatlanma riski bulunduğu için koruya alındığı belirtildi.

Emre BOL