Josef bitkin düştü
Aşırı yorgunluk belirtileri gösteren sambacıya ayrı program uygulanıyor.
Kanarya, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Dün sabahki idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan futbolcular, ardından sahada dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden çalışma çift kale maçla noktalandı. Robin van Persie'nin tedavisine devam edilirken, Alper Potuk ve Josef De Souza ise takımdan ayrı özel program uyguladı. Josef'in aşırı yorgunluk belirtileri gösterdiği ve sakatlanma riski bulunduğu için koruya alındığı belirtildi.
Emre BOL
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:09
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Josef bitkin düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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