Haber şampiyonu Fenerbahçe!

Geride kalan yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı F.Bahçe oldu.

Sarı-lacivertliler hakkında yazılı basında 20 bin 935 haber çıktı. Kanarya son gün bile Janssen transferiyle gündemi belirledi. İkinci sırada yer alan Beşiktaş ile ilgili ise 19 bin 392 haber yapıldı. G.Saray geçen ay yazılı basında 19 bin 259 haberle gündeme geldi. Öte yandan adından en çok söz ettiren oyuncu Trabzonlu Burak Yılmaz (3 bin 347 haber) olurken, 2. sırayı G.Saray'ın forveti Gomis, 3.lüğü Beşiktaşlı Pepe aldı. F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena ise bu transfer sezonunda 2 bin 829 haberle Belhanda'nın ardından 5'inci sıraya yerleşti.