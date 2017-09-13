Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile ilgili medyada yer alan bazı haberlere cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır.
Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle "Cehennem donana dek Aykut Kocaman" düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:08
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 5
Yorum
Fenerli Yeter artik bir Fenerli olarak boyle ortami geren son derece radikal aciklamalar istemiyoruz , insanlari germeden adamakilli yonetin takimi
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Milli Takıma G.Saray damgası
Toplam 20
Yorum
ahmat neden millitakimlar basarisiz belli oluyor
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Abdülkadir’e 5 yıllık imza
Toplam 6
Yorum
ucak ucma la bi
Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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