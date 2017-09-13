 Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması! – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    'den Kocaman açıklaması!

    Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!

    , ile ilgili medyada yer alan bazı haberlere cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.

    Kulübü, hakkında yapılan bazı haberlere tepki olarak bir açıklama yayımladı.

    İşte o açıklama:

    Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır.

    Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle "Cehennem donana dek Aykut Kocaman" düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:08
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