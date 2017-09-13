F.Bahçe'de büyük korku
F.Bahçe’nin yeni forveti Soldado’nun 3 lig maçında tek pozisyonu dahi yok. Kaleyi sadece iki kez denedi, onda da isabet sağlayamadı.
SADECE 2 ORTASI VAR
Ligde oynanan 3 karşılaşmada 208 dakika sahada kalıp 48 kez topla buluşan Roberto Soldado, 4 top çalıp 5 de top kaybederken, 2 ortada tek isabet bulabildi.
GİULİANO DA UYKUDA...
Zenit'te 42 maçta 17 gol atıp 13 asist üreten Giuliano da Fenerbahçe'de geride kalan haftalarda beklenen skoru üretmekten uzak bir görüntü sergiledi. 3 lig mücadelesinde 206 dakika sahada kalan Brezilyalı on numara, Soldado gibi hiç gol atamazken, tek pozisyona girebildi. 27 yaşındaki yıldız, 1 şutta isabet bulamazken, 5 ortası boşa gitti; 83 kez topla buluşup, 5 top çaldı, 12 top kaptırdı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
-
Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
F.Bahçe'de büyük korku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.