 F.Bahçe, PFDK’ya sevk edildi – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe, PFDK’ya sevk edildi

    F.Bahçe, PFDK’ya sevk edildi

    F.Bahçe, Başakşehir maçındaki "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

    Maçta tribünden atılan bir su şişesi Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'a isabet etmişti. F.Bahçe, bir sonraki iç saha maçında 6. haftada Beşiktaş konuk edecek. F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun maçın devre arasında hakemlere, "3 Temmuz daha bitmedi anlaşılan" dediği ileri sürülmüştü; temsilci ve hakem raporlarına böyle bir ifade yansımadı.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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