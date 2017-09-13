Eljif için Mendes devrede

FİFA'nın 18 yaşını doldurmadığı için lisans çıkarılmasına izin vermediği Eljif Elmas için ünlü menajer Jorge Mendes devrede. Cristiano Ronaldo, James Rodrigues, Diego Costa ve Di Maria gibi birçok önemli futbolcunun menajerliğini yapan Mendes'in, sarı- lacivertli genç yıldızın danışmanlığı için en güçlü aday olduğu belirlendi.