 Eljif için Mendes devrede – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Eljif için Mendes devrede

    Eljif için Mendes devrede
    FİFA'nın 18 yaşını doldurmadığı için lisans çıkarılmasına izin vermediği Eljif Elmas için ünlü menajer Jorge Mendes devrede. Cristiano Ronaldo, James Rodrigues, Diego Costa ve Di Maria gibi birçok önemli futbolcunun menajerliğini yapan Mendes'in, sarı- lacivertli genç yıldızın danışmanlığı için en güçlü aday olduğu belirlendi.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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