 ''Beni örnek alabilir'' – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    ''Beni örnek alabilir''

    ''Beni örnek alabilir''

    Persie, övgüler dizdiği Janssen'e akıl hocalığı yapabileceğini söyledi. Hollanda’dan AD gazetesine konuşan RvP, vatandaşı için “Çok iyi bir oyuncu. Ona yardım edip ipuçları verebilirim Janssen için rol model olabilirim” dedi. Gazete ise “Persie, Janssen’i kanatları altına alacak” yorumunu yaptı.

    Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Robin van Persie, yeni takım arkadaşı ve vatandaşı ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Ülkesi Hollanda'nın AD gazetesine açıklamalarda bulunan RVP, Janssen'in çok iyi bir oyuncu olduğunu belirtirken, gazete haberi 'Persie, Janssen'i kanatları altına alıp ona yardım edecek' şeklinde yorumladı. Persie mevkidaşı için şunları söyledi: "Vincent Janssen'i oynarken defalarca izledim. Harika bir forvet. Hollanda Milli Takımı için de çok iyi işler yaptı. Onu izlediğimde yardımcı olabileceğim bazı noktalar gördüm. Ona birkaç detay, küçük notlar ve bazı ipuçları vereceğim.

    ONUN İÇİN BÜYÜK ŞANS
    Tabii ki Janssen'in de bu tavsiyeleri dinlemeye açık olması gerekiyor. Premier Lig'de 11 sene oynadım. Ona iyi bir rol model olacağımı düşünüyorum." Gazete ayrıca "Van Persie, Janssen'e düzenli olarak mentörlük yapacak bir konumda. Artık aynı kulüp için forma giyiyorlar. İdmanları birlikte yapacaklar. Bu Janssen için de bir şans. Böylece Janssen yeniden güvenini kazanıp ilk parladığı günlere dönebilir" ifadesini kullandı.

    4 TEKLİFE HAYIR DEDİ
    Transferin son gününde sarı-lacivertli takıma imza atan Janssen'in pekçok takımı reddettiği ortaya çıktı. İngiltere'den Burnley, Wednesday ve M'Boro İtalya'dan da Torino'nun 23 yaşındaki futbolcu için Tottenham'ın kapısını çaldığı ancak Janssen'in tekliflere 'hayır' dedidği belirtildi. Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasının ardından ise Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ifade edildi.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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