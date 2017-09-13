''Beni örnek alabilir''
Persie, övgüler dizdiği Janssen'e akıl hocalığı yapabileceğini söyledi. Hollanda’dan AD gazetesine konuşan RvP, vatandaşı için “Çok iyi bir oyuncu. Ona yardım edip ipuçları verebilirim Janssen için rol model olabilirim” dedi. Gazete ise “Persie, Janssen’i kanatları altına alacak” yorumunu yaptı.
ONUN İÇİN BÜYÜK ŞANS
Tabii ki Janssen'in de bu tavsiyeleri dinlemeye açık olması gerekiyor. Premier Lig'de 11 sene oynadım. Ona iyi bir rol model olacağımı düşünüyorum." Gazete ayrıca "Van Persie, Janssen'e düzenli olarak mentörlük yapacak bir konumda. Artık aynı kulüp için forma giyiyorlar. İdmanları birlikte yapacaklar. Bu Janssen için de bir şans. Böylece Janssen yeniden güvenini kazanıp ilk parladığı günlere dönebilir" ifadesini kullandı.
4 TEKLİFE HAYIR DEDİ
Transferin son gününde sarı-lacivertli takıma imza atan Janssen'in pekçok takımı reddettiği ortaya çıktı. İngiltere'den Burnley, Wednesday ve M'Boro İtalya'dan da Torino'nun 23 yaşındaki futbolcu için Tottenham'ın kapısını çaldığı ancak Janssen'in tekliflere 'hayır' dedidği belirtildi. Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasının ardından ise Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ifade edildi.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
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