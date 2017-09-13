 Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    'dan 'a veda

    Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı , vefat eden kulüp asbaşkanı ve voleybol şubesi yöneticisi için bir yazı kaleme aldı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan yazısında , yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

    Yıldırım, yazısında şu ifadelere verdi:

    "Uzun yıllar birlikte kol kola yürüdüğüm, mutlu ve mutsuz günlerimizde bir an olsun yanımızdan ayrılmamış, kulübümüze birçok alanda yaptığı katkının yanı sıra, özellikle voleybol şubemizin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu üyemiz, mesai arkadaşım, değerli kardeşim 'ı kaybetmemizin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun Hakan Dinçay."

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:33
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