Aykut Kocaman depremi!
Fenerbahçe, 8 resmi maçta sadece 2 galibiyet alırken, Alanya ve Beşiktaş karşılaşmalarından çıkacak sonucun ardından yönetim, Aykut Kocaman'ın geleceğini masaya yatıracak.
Şu ana kadar oynadığı 8 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen sarı lacivertliler, hem Avrupa'dan elenmesi hem de henüz 4. hafta sonunda Galatasaray ve Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalması tüm planları altüst etti. Habertürk'ün haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim, Aykut Kocaman'a şimdiye kadar net bir tepki göstermese de hayal kırıklığı yaratan sonuçlar deneyimli hocanın kredisini cidde ölçüde sarstı.Alanya ve Beşiktaş ile oynanacak maçları kader karşılaşmaları olarak gören sarı lacivertli kurmaylar, bu maçtan çıkacak sonucun ardından Kocaman'ın geleceğini masaya yatıracak.
İSTİFAYI DÜŞÜNEBİLİR
Bu iki mücadelenin de kaybedilmesi halinde radikal kararların alınabileceği konuşulurken, Aykut Kocaman da sürpriz bir hamlede bulunabilir. Trabzon maçının ardından "Akıl sağlığımı kaybetmeden durumu düzelteceğiz" diyen Kocaman, Başakşehir maçından sonra da "Hayatta hissedersin ya, 'Olmuyor yani bir şeyler' dersin" ifadeleriyle sabrının tükendiğinin sinyalini vermişti.Kocaman'ın da Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında puan kaybedilmesi halinde istifayı düşünebileceği öğrenildi. Kocaman bu durumu hiçbir şekilde yansıtmayıp çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etse de kafanın bir köşesinde bu fikri tutuyor.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:56
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Trabzonspor'da kombine şaşkınlığı
Toplam 6
Yorum
ERAY TS Ersun Yanalla lige başlamanın karşılığını alıyorsunuz. Bu takım göztepeyi de, malum takımı da yenerdi. Gençleri yendi diye süper td oldu!
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Büyük değişim!
Toplam 14
Yorum
Burak Sezon sonu Beşiktaş Şampiyon olursa Siz krizi görün TARAFTARLARI GÖRÜN RİSK ALINARAK KURULAN TAKIM İYİ GİDİYOR 3-5 MAÇ YA SONRA HAYIRLISI :)
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 71
Yorum
GS li Ama !!! Türk futbolu adına Fenerbahçe`den asıl gitmesi gereken kişi Aziz YILDIVIM`dır...
Aykut Kocaman depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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