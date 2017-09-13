 Aykut Kocaman depremi! – Fotomaç – 13 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Aykut Kocaman depremi!

    Aykut Kocaman depremi!

    Fenerbahçe, 8 resmi maçta sadece 2 galibiyet alırken, Alanya ve Beşiktaş karşılaşmalarından çıkacak sonucun ardından yönetim, Aykut Kocaman'ın geleceğini masaya yatıracak.

    Şu ana kadar oynadığı 8 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen sarı lacivertliler, hem Avrupa'dan elenmesi hem de henüz 4. hafta sonunda Galatasaray ve Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalması tüm planları altüst etti. Habertürk'ün haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim, Aykut Kocaman'a şimdiye kadar net bir tepki göstermese de hayal kırıklığı yaratan sonuçlar deneyimli hocanın kredisini cidde ölçüde sarstı.Alanya ve Beşiktaş ile oynanacak maçları kader karşılaşmaları olarak gören sarı lacivertli kurmaylar, bu maçtan çıkacak sonucun ardından Kocaman'ın geleceğini masaya yatıracak.

    İSTİFAYI DÜŞÜNEBİLİR
    Bu iki mücadelenin de kaybedilmesi halinde radikal kararların alınabileceği konuşulurken, Aykut Kocaman da sürpriz bir hamlede bulunabilir. Trabzon maçının ardından "Akıl sağlığımı kaybetmeden durumu düzelteceğiz" diyen Kocaman, Başakşehir maçından sonra da "Hayatta hissedersin ya, 'Olmuyor yani bir şeyler' dersin" ifadeleriyle sabrının tükendiğinin sinyalini vermişti.Kocaman'ın da Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında puan kaybedilmesi halinde istifayı düşünebileceği öğrenildi. Kocaman bu durumu hiçbir şekilde yansıtmayıp çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etse de kafanın bir köşesinde bu fikri tutuyor.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aykut Kocaman depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.