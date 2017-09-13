Alper, Alanya’da da yok, derbiye şüpheli

Sakatlığı devam Alper Potuk'un sahalara ne zaman döneceği merak edilirken, pazar günkü Alanyaspor maçında da oynamayacağı kesinleşti. Tedavisi devam eden ve takımdan ayrı program uygulanan yıldız futbolcunun 5. haftada Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisine kadar tamemen hazır hale getirilmeye çalışıldığı belirtildi.