 ''10’da 1’ine Feyenoord’u seçtim'' – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    ''10’da 1’ine Feyenoord’u seçtim''

    ''10’da 1’ine Feyenoord’u seçtim''

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı , Van Persie'ye aldığı maaş üzerinden mesaj gönderdi.

    Hollanda'da bir televizyon kanalına konuşan Kuyt, "Feyenoord'a geldiğimde Fenerbahçe'de kazandığımın 10'da 1'ini alabileceğimi biliyordum. Sözleşme uzatsam daha fazla kazanacağımı da biliyordum ama yine de Feyenoord'u seçtim" dedi. Kuyt, ayrıca "Van Persie çok değerli bir oyuncu. Feyenoord'a geldiğinde herkes ondan en az 25 gol bekleyecek" diye konuştu.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:30
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