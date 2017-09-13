''10’da 1’ine Feyenoord’u seçtim''

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Van Persie'ye aldığı maaş üzerinden mesaj gönderdi.

Hollanda'da bir televizyon kanalına konuşan Kuyt, "Feyenoord'a geldiğimde Fenerbahçe'de kazandığımın 10'da 1'ini alabileceğimi biliyordum. Sözleşme uzatsam daha fazla kazanacağımı da biliyordum ama yine de Feyenoord'u seçtim" dedi. Kuyt, ayrıca "Van Persie çok değerli bir oyuncu. Feyenoord'a geldiğinde herkes ondan en az 25 gol bekleyecek" diye konuştu.