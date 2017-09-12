 Uslu’dan yalanlama – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Uslu’dan yalanlama

    Uslu’dan yalanlama
    Kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, "Camia olarak mental yorgunluğa girdik" şeklinde söylenen sözün kendisine ait olmadığını bildirdi. Resmi siteden açıklama yapan Uslu, "Bahse konu internet sitesine ya da başka bir mecraya, ne haberin başlığı, ne de içeriğiyle benzer bir açıklamam olmamıştır. Bu yalan haberi yapmak en hafif tabirle ayıptır. Gündemdeki konularla ilgili gerekli açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılacak olup, söz konusu habere itibar edilmemesi hususunu kamuoyuna duyururum" ifadesini kullandı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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