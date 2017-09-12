Tempo yapmaya başladık
Roberto Soldado, “Başakşehir maçı kazaydı. İyi oynamaya başladık ve karşılığını alacağız” dedi
Roberto Soldado, Başakşehir maçını kaybettiklerine hala inanamadığını söylerken, "Şans bizim takımın yanında değil" dedi. 2-0 geriye düşmelerine rağmen beraberliği yakalayıp öne geçecek fırsatlar da elde ettiklerini belirten sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti, "Yüksek tempoda oynamaya başladık. Her maç biraz daha iyi görüntü sergiliyoruz ve bunun karşılığını mutlaka almaya başlayacağız. Ben Başakşehir yenilgisini kaza olarak değerlendiriyorum" açıklamasını yaptı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:10
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