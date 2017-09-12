 Tempo yapmaya başladık – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Tempo yapmaya başladık

    Tempo yapmaya başladık

    Roberto , “Başakşehir maçı kazaydı. İyi oynamaya başladık ve karşılığını alacağız” dedi

    Roberto , Başakşehir maçını kaybettiklerine hala inanamadığını söylerken, "Şans bizim takımın yanında değil" dedi. 2-0 geriye düşmelerine rağmen beraberliği yakalayıp öne geçecek fırsatlar da elde ettiklerini belirten sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti, "Yüksek tempoda oynamaya başladık. Her maç biraz daha iyi görüntü sergiliyoruz ve bunun karşılığını mutlaka almaya başlayacağız. Ben Başakşehir yenilgisini kaza olarak değerlendiriyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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