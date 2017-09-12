 Taraftar mutlu olacak – Fotomaç – 12 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Taraftar mutlu olacak

    Taraftar mutlu olacak

    Dirar: Sonuçlar kötü olsa da mücadelemiz iyi. Birbirimize tamamen alıştığımızda skorlar taraftarımızı mutlu edecek

    Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Nabil Dirar, kötü sonuçlara rağmen mücadele güçlerinin iyi olduğunu dile getirdi. 31 yaşındaki futbolcu, "Medipol Başakşehir maçındaki futbolumuz da gayet iyiydi. 2-0 geriye düştükten sonra rakip sahada baskılı oynadık. Bu da çok fazla enerji harcamamıza sebep oldu. Bu kadar çok çalıştıktan sonra gol ararken yediğimiz gol moralimizi bozdu" ifadesini kullandı.

    ELEŞTİRİLİYOR AMA ATIYOR
    Faslı oyuncu, "Adaptasyon süremiz hâlâ tamamlanmadı. Birbirimize daha çok alıştığımız zaman sonuçlar da taraftarları mutlu edecektir" şeklinde konuştu. Performansı zaman zaman eleştirilen Dirar, bu sezon 8 resmi maçta 12 gol kaydeden sarı-lacivertlilerde 2 gol atan 4 adamdan biri oldu. Skora henüz golle tanışamayan forvetlerden daha çok katkı sağladı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftar mutlu olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.