Taraftar mutlu olacak

Dirar: Sonuçlar kötü olsa da mücadelemiz iyi. Birbirimize tamamen alıştığımızda skorlar taraftarımızı mutlu edecek

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Nabil Dirar, kötü sonuçlara rağmen mücadele güçlerinin iyi olduğunu dile getirdi. 31 yaşındaki futbolcu, "Medipol Başakşehir maçındaki futbolumuz da gayet iyiydi. 2-0 geriye düştükten sonra rakip sahada baskılı oynadık. Bu da çok fazla enerji harcamamıza sebep oldu. Bu kadar çok çalıştıktan sonra gol ararken yediğimiz gol moralimizi bozdu" ifadesini kullandı.



ELEŞTİRİLİYOR AMA ATIYOR

Faslı oyuncu, "Adaptasyon süremiz hâlâ tamamlanmadı. Birbirimize daha çok alıştığımız zaman sonuçlar da taraftarları mutlu edecektir" şeklinde konuştu. Performansı zaman zaman eleştirilen Dirar, bu sezon 8 resmi maçta 12 gol kaydeden sarı-lacivertlilerde 2 gol atan 4 adamdan biri oldu. Skora henüz golle tanışamayan forvetlerden daha çok katkı sağladı.