Sadece o mu savaşıyor!
Valbuena’nın saha içi ve dışındaki tavırları, Fenerbahçe’de rahatsızlık yarattı. Teknik heyet, Fransız yıldıza ‘bu bir takım oyunu diye ince ayar’ çekti. Takımın ve kulübün hassas noktaları anlatıldı. Valbuena ilk hamleyi yapıp, sosyal medyada ses getiren beğenisi için özür diledi
KOCAMAN SAHA İÇİNDEKİ YÜKÜNÜ AZALTACAK
Teknik heyet oluşan bu rahatsızlık sonrası Valbuena ile bir görüşme yaparak, kaybedilen bir maç sonrasında tek başına tribünleri selamlamasının takım ruhuna zarar verebileceği mesajını iletti. Aykut Kocaman'ın yeni transferlerle birlikte takımın bir bütün halinde hareket etmesinin ardından, özellikle topun paylaşımı konusunda diğer oyunculara da sorumluluk yükleyeceği ve böylelikle Valbuena'nın saha içinde üzerindeki yükün azaltılacağı öğrenildi.
8 Maç
1 Gol
4 Asist
720 Dakika
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:50
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Sadece o mu savaşıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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