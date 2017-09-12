Sadece o mu savaşıyor!
Valbuena’nın saha içi ve dışındaki tavırları, Fenerbahçe’de rahatsızlık yarattı. Teknik heyet, Fransız yıldıza ‘bu bir takım oyunu diye ince ayar’ çekti. Takımın ve kulübün hassas noktaları anlatıldı. Valbuena ilk hamleyi yapıp, sosyal medyada ses getiren beğenisi için özür diledi
KOCAMAN SAHA İÇİNDEKİ YÜKÜNÜ AZALTACAK
Teknik heyet oluşan bu rahatsızlık sonrası Valbuena ile bir görüşme yaparak, kaybedilen bir maç sonrasında tek başına tribünleri selamlamasının takım ruhuna zarar verebileceği mesajını iletti. Aykut Kocaman'ın yeni transferlerle birlikte takımın bir bütün halinde hareket etmesinin ardından, özellikle topun paylaşımı konusunda diğer oyunculara da sorumluluk yükleyeceği ve böylelikle Valbuena'nın saha içinde üzerindeki yükün azaltılacağı öğrenildi.
8 Maç
1 Gol
4 Asist
720 Dakika
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:41
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 2
Yorum
zafer işte bu sistem fb ye uyar avrupa futbolu bu sistemi uyguluyor.çok şükür ben her zaman bu sistemi söylüyordum
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 2
Yorum
gülünc millet sampiyonlugunu ilan ediyor, bizimkisi daha hangi sisitemle oynayacagini bile bilmiyor.
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Vida'nın maliyeti belli oldu
Toplam 1
Yorum
190357 alıpta clde oynatılmayacak üstelik a klas olmayan bir stopere bu parayı vermek akıl işi değil.umarım gerçek değildir.
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