Sadece o mu savaşıyor!
Valbuena’nın saha içi ve dışındaki tavırları, Fenerbahçe’de rahatsızlık yarattı. Teknik heyet, Fransız yıldıza ‘bu bir takım oyunu diye ince ayar’ çekti. Takımın ve kulübün hassas noktaları anlatıldı. Valbuena ilk hamleyi yapıp, sosyal medyada ses getiren beğenisi için özür diledi
KOCAMAN SAHA İÇİNDEKİ YÜKÜNÜ AZALTACAK
Teknik heyet oluşan bu rahatsızlık sonrası Valbuena ile bir görüşme yaparak, kaybedilen bir maç sonrasında tek başına tribünleri selamlamasının takım ruhuna zarar verebileceği mesajını iletti. Aykut Kocaman'ın yeni transferlerle birlikte takımın bir bütün halinde hareket etmesinin ardından, özellikle topun paylaşımı konusunda diğer oyunculara da sorumluluk yükleyeceği ve böylelikle Valbuena'nın saha içinde üzerindeki yükün azaltılacağı öğrenildi.
8 Maç
1 Gol
4 Asist
720 Dakika
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 08:22
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Galatasaray 'Yiğit'ine sahip çıktı!
Toplam 2
Yorum
taraftar niye sikandal olsun gayet normal.gs taraftariysan maci rakibe aylilan bolumde izlersin.bu dunyanin her yerinde boyle.
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Büyük oyuncu
Toplam 3
Yorum
ismail messi hagi = messihagi =abdülkadir Allah yardım eylesin
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Aykut Kocaman için kritik tarih: 23 Eylül
Toplam 26
Yorum
Hayrettin Aykut hoca takım nasıl güçlü sag kanadın yok sol bekin yok oyunu iki yönlü oynayabilen orta sahan yok onca forvet var 2 tanesi çöp Soldado da ne kadar verim verecek ayrıca Ekici muallakta şimdilik..
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