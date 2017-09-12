RvP'ye yol göründü
Fenerbahçe Yönetimi, sakatlığı nedeniyle kasım ayında yeşil sahalara dönecek olan Robin van Persie ile devre arasında yolları ayıracak.
3 MİLYON EURO KAR EDECEK
Sezon başında Feyenoord'dan gelen teklifi ücret olarak istediği seviyelerde olmadığı için kabul etmeyen Kanarya, bu kez rakama bakmaksızın 34 yaşındaki oyuncuyu gönderecek. Hollandalı yıldız, yıllık 6 milyon euro garanti ücret alıyor. Kanarya, deneyimli ismi bonservis almayarak gönderirse ocakta 3 milyon euro kar edecek.
VAN PERSIE'YE FIFA KIYAĞI!
FIFA, lisans izni istenen Eljif Elmas için ret yanıtı verdi. TFF'nin listeleri bildirme süresi de doldu; Robin Van Persie 14. yabancı olarak kadroda kaldı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:58
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Kaptandan moral yemeği
Toplam 3
Yorum
VOLKAN GİTTTT VOLKAN DEMİREL İSTENİLMEDİĞİN YERDE DURMA...TARAFTARIN CANINI SIKMA..
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Kaptandan moral yemeği
Toplam 3
Yorum
Hakan Ayydemir Böyle organizasyonlar daha sık yapılmalı, futbolcular manevi olarak da kaynaşmalı.
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12 kişi gücündeyiz
Toplam 33
Yorum
/*/ volkan demirelle yolları ayırmalısın...milletin nefretini alıyorsun.
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