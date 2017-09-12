 RvP'ye yol göründü – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    RvP'ye yol göründü

    RvP'ye yol göründü

    Fenerbahçe Yönetimi, sakatlığı nedeniyle kasım ayında yeşil sahalara dönecek olan Robin van Persie ile devre arasında yolları ayıracak.

    Akşam gazetesinin haberine göre büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de istediği performansı bir türlü gösteremeyen Robin van Persie ile ocak ayında yollar ayrılıyor. Hollandalı oyuncu, forvet hattına Janssen'in gelmesiyle birlikte forma şansını tamamen kaybetti. Teknik Direktör Aykut Kocaman, "RVP konusunda beyin yormaya gerek yok" diyerek de RVP'i tamamen sildiğini açık bir dille ifade etmişti. Kasım ayında sakatlığı düzelecek tecrübeli ismin elden çıkarılması planlanıyor.

    3 MİLYON EURO KAR EDECEK
    Sezon başında Feyenoord'dan gelen teklifi ücret olarak istediği seviyelerde olmadığı için kabul etmeyen Kanarya, bu kez rakama bakmaksızın 34 yaşındaki oyuncuyu gönderecek. Hollandalı yıldız, yıllık 6 milyon euro garanti ücret alıyor. Kanarya, deneyimli ismi bonservis almayarak gönderirse ocakta 3 milyon euro kar edecek.

    VAN PERSIE'YE FIFA KIYAĞI!
    FIFA, lisans izni istenen Eljif Elmas için ret yanıtı verdi. TFF'nin listeleri bildirme süresi de doldu; Robin Van Persie 14. yabancı olarak kadroda kaldı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:58
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