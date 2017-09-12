Psikolojik destek gündemde

Teknik direktör Kocaman, birkaç ay önce takımda öz güven eksikliği olduğunu tespit ederek bunu gidermek için çalışmalara başlamıştı. Gelen haberlere göre, usta hocanın çabalarına rağmen hâlâ bazı isimlerin sahada inisiyatif almaktan çekindiği bunun da Kocaman'ı rahatsız ettiği ileri sürüldü. Kötü sonuçlar ve seyirci baskısının neden olduğu psikolojik sıkıntıların aşılması için Aykut hocanın psikolojik destek düşündüğü iddia edildi.