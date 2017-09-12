 Psikolojik destek gündemde – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Psikolojik destek gündemde

    Psikolojik destek gündemde
    Teknik direktör Kocaman, birkaç ay önce takımda öz güven eksikliği olduğunu tespit ederek bunu gidermek için çalışmalara başlamıştı. Gelen haberlere göre, usta hocanın çabalarına rağmen hâlâ bazı isimlerin sahada inisiyatif almaktan çekindiği bunun da Kocaman'ı rahatsız ettiği ileri sürüldü. Kötü sonuçlar ve seyirci baskısının neden olduğu psikolojik sıkıntıların aşılması için Aykut hocanın psikolojik destek düşündüğü iddia edildi.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:55
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