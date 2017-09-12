"Oliver Kahn'ın rekorunu kıracak"

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in manajeri Erdinç Şehit, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"VOLKAN'IN FENERBAHÇE'Yİ BIRAKMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erdinç Şehit Volkan Demirel ile ilgili son günlerde konuşulan söylentilere cevap verdi, ''Bu spekülasyonlar hep oluyor. Skorlarla alakalı. Volkan bu söylentilerden sıyrılacaktır. Volkan'ın Fenerbahçe'yi bırakması gibi bir durum söz konusu değildir. Volkan'ın morali bozuk filan da değil. Yeni baba oldu. Tamamen konsantre olaylara. Volkan çok iyi çalışıyor. Fazla kilosu da yok.

"BİR ŞANSSIZLIKTIR GİDİYOR"

Bir şanssızlıktır gidiyor. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de kimseyle sorun olmaz. Taraftarların yuhalaması en büyük hastalıklardan biridir. Futbol da bunlar olur. İyi zaman vardır. Kötü zaman vardır. Volkan Demirel, Başakşehir maçında üç tane yüzde yüz top çıkardı. Yediği gollerde de hatasının olmadığı söyleniyor. Yuhalanacak kadar hata yapmadı.

"HEDEFİ OLİVER KAHN'IN REKORUNU KIRMAK"

Volkan Demirel'in Fenerbahçeliliği tartışılmaz. Futbolu da bırakmıyor. Onun hedefi Oliver Kahn'ın rekorunu kırmak. 40.5 yaşına kadar oynamak istiyor'' dedi.