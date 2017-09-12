O telefonun sırrı ortaya çıktı
F.Bahçe'nin Başakşehir'e 3-2 yenildiği mücadelede yedek kulübesinde tercüman Deniz Sarıtaç'ın elindeki telefon merak konusu oldu.
Tercüman Deniz Sarıtaç'ın elinde bulunan telefon Aykut Kocaman'ın Fener'de uyguladığı sistemin bir parçası. Beyaz TV'de yer alan habere göre; Avusturyalı bir firmanın ürettiği bu sistem genel olarak idmanlarda kullanılıyor. Sarı lacivertliler bu sistemi maçlarda da kullanmaya başladı. Futbolcuların formalarının altına giydikleri atlete yerleştirilen GPS sayesinde, futbolcuların nabız atımı, yorgunluk seviyesi ve koşu mesafesi ölçülüyor. Bu verilen eş zamanlı olarak bilgisayar ortamına aktarılıyor. Aykut Kocaman'ın yardımcıları anlık olarak oyuncuların durumunu Deniz Sarıtaç'a bildiriyor.
Kırmızı: Futbolcu çok yorgun
Turuncu: Futbolcu yorulmaya başlıyor
Yeşil: Futbolcu normal durumda
Aykut Kocaman gelen verilere göre ya oyuncu değişikliğine gidiyor ya da oyun sistemini değiştiryor
Devre arası hatalar bilgisayarda
Sistem statta bulunan kameralara otomatik olarak bağlanabiliyor. Bu sayede devre arasında soyunma odasına giden futbolculara Aykut Kocaman ilk yarının analizini görsel olarak sunuyor. Maç sırasında yapılan hatalar oyunculara bizzat izlettiriliyor.
Devler kullanıyor
Bu sistemi dünyada uygulayan takımlar arasında Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea ve Rapid Wien bulunuyor.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:47
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Sadece o mu savaşıyor!
Toplam 32
Yorum
erhan koyuncu Aykut bey yönetimin zoruna gitmesin gerçekler ortada adam sahada herşeyiğle oynuyor.
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Yöneticiler dondu kaldı
Toplam 17
Yorum
karakartal Yöneticiler daha çooook şaşıracak.sadece iyi transferler yapmakla olmuyor bu işler.
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Sadece o mu savaşıyor!
Toplam 32
Yorum
alpr her maç gerçek anlamda yürekten oynayan adam.yalan mı yani?
O telefonun sırrı ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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