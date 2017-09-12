 O telefonun sırrı ortaya çıktı – Fotomaç – 12 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    O telefonun sırrı ortaya çıktı

    O telefonun sırrı ortaya çıktı

    F.Bahçe'nin Başakşehir'e 3-2 yenildiği mücadelede yedek kulübesinde tercüman Deniz Sarıtaç'ın elindeki telefon merak konusu oldu.

    Tercüman Deniz Sarıtaç'ın elinde bulunan telefon Aykut Kocaman'ın Fener'de uyguladığı sistemin bir parçası. Beyaz TV'de yer alan habere göre; Avusturyalı bir firmanın ürettiği bu sistem genel olarak idmanlarda kullanılıyor. Sarı lacivertliler bu sistemi maçlarda da kullanmaya başladı. Futbolcuların formalarının altına giydikleri atlete yerleştirilen GPS sayesinde, futbolcuların nabız atımı, yorgunluk seviyesi ve koşu mesafesi ölçülüyor. Bu verilen eş zamanlı olarak bilgisayar ortamına aktarılıyor. Aykut Kocaman'ın yardımcıları anlık olarak oyuncuların durumunu Deniz Sarıtaç'a bildiriyor.

    Kırmızı: Futbolcu çok yorgun

    Turuncu: Futbolcu yorulmaya başlıyor

    Yeşil: Futbolcu normal durumda

    Aykut Kocaman gelen verilere göre ya oyuncu değişikliğine gidiyor ya da oyun sistemini değiştiryor

    Devre arası hatalar bilgisayarda
    Sistem statta bulunan kameralara otomatik olarak bağlanabiliyor. Bu sayede devre arasında soyunma odasına giden futbolculara Aykut Kocaman ilk yarının analizini görsel olarak sunuyor. Maç sırasında yapılan hatalar oyunculara bizzat izlettiriliyor.

    Devler kullanıyor
    Bu sistemi dünyada uygulayan takımlar arasında Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea ve Rapid Wien bulunuyor.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    O telefonun sırrı ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.