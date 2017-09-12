O telefonun sırrı ortaya çıktı

Tercüman Deniz Sarıtaç'ın elinde bulunan telefon Aykut Kocaman'ın Fener'de uyguladığı sistemin bir parçası. Beyaz TV'de yer alan habere göre; Avusturyalı bir firmanın ürettiği bu sistem genel olarak idmanlarda kullanılıyor. Sarı lacivertliler bu sistemi maçlarda da kullanmaya başladı. Futbolcuların formalarının altına giydikleri atlete yerleştirilen GPS sayesinde, futbolcuların nabız atımı, yorgunluk seviyesi ve koşu mesafesi ölçülüyor. Bu verilen eş zamanlı olarak bilgisayar ortamına aktarılıyor. Aykut Kocaman'ın yardımcıları anlık olarak oyuncuların durumunu Deniz Sarıtaç'a bildiriyor.

Kırmızı: Futbolcu çok yorgun



Turuncu: Futbolcu yorulmaya başlıyor



Yeşil: Futbolcu normal durumda



Aykut Kocaman gelen verilere göre ya oyuncu değişikliğine gidiyor ya da oyun sistemini değiştiryor



Devre arası hatalar bilgisayarda

Sistem statta bulunan kameralara otomatik olarak bağlanabiliyor. Bu sayede devre arasında soyunma odasına giden futbolculara Aykut Kocaman ilk yarının analizini görsel olarak sunuyor. Maç sırasında yapılan hatalar oyunculara bizzat izlettiriliyor.



Devler kullanıyor

Bu sistemi dünyada uygulayan takımlar arasında Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea ve Rapid Wien bulunuyor.