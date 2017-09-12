Kuyt'tan RvP'ye mesaj
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, yakın arkadaşı Robin van Persie'ye Feyenoord mesajı gönderdi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dirk Kuyt, milli takımdan yakın arkadaşı Robin van Persie'ye Feyenoord'a tansfer olması konusunda mesaj yolladı.
Hollanda'da katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe'den Feyenoord'a transferi ve Robin van Persie hakkında konuşan Kuyt şu ifadeleri kullandı:
"Feyenoord'a geldiğimde Fenerbahçe'den kazandığım ücretin 10'da 1'ini alacağımı biliyordum. Sözleşme uzatmam halinde daha fazla kazanacağımın da farkındaydım. Ama yine de Feyenoord'a gelmeyi seçtim çünkü bir hedefim vardı. Kendinize hedef koyarsanız hayatınızın bir anlamı olur. Yoksa zaten yolunuza devam etmenizin bir önemi yok. Hollanda'da herkes performansınıza, ne kadar koştuğunuza, attığınız gollere dikkat ediyor. Bu yüzden burada beklentiler çok yüksek. Van Persie ve Huntelaar gibi isimler tecrübeleri ve kaliteleriyle çok değerli oyuncular. Onlarla antrenmana çıkmak bile farklı bir hava verir. Robin, Feyenoord'a gelirse herkes ondan 20-25 gol bekleyecek. Sırtında sürekli ağır bür yük olacak ve bu yükün altından kalkabilmesi için sürekli başarılı olması gerekecek."
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:37
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Forvet sıkıntısı çeken Fener, Beşiktaş'tan çok gol attı!
Toplam 1
Yorum
fb1907gfb hep 2-2 üzerine odaklanılomış sanırım daha maç izleyesi gelmiyor insanın forvetlerden gol görmek istiyoruz!
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O telefonun sırrı ortaya çıktı
Toplam 1
Yorum
namık demek ki bi işe yaramıyor yarasa maçı alırdı
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Psikolojik destek gündemde
Toplam 11
Yorum
Ş.Atalay Aykut Hocanın maç ile ilgili istatistikler inandırıcı değil. Pas desen etkili değil, şut desen isabetlı ve sert değil. Gol pozisyonu çok az.
Kuyt'tan RvP'ye mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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