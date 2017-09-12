Kuyt'tan RvP'ye mesaj

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dirk Kuyt, milli takımdan yakın arkadaşı Robin van Persie'ye Feyenoord'a tansfer olması konusunda mesaj yolladı.

Hollanda'da katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe'den Feyenoord'a transferi ve Robin van Persie hakkında konuşan Kuyt şu ifadeleri kullandı:

"Feyenoord'a geldiğimde Fenerbahçe'den kazandığım ücretin 10'da 1'ini alacağımı biliyordum. Sözleşme uzatmam halinde daha fazla kazanacağımın da farkındaydım. Ama yine de Feyenoord'a gelmeyi seçtim çünkü bir hedefim vardı. Kendinize hedef koyarsanız hayatınızın bir anlamı olur. Yoksa zaten yolunuza devam etmenizin bir önemi yok. Hollanda'da herkes performansınıza, ne kadar koştuğunuza, attığınız gollere dikkat ediyor. Bu yüzden burada beklentiler çok yüksek. Van Persie ve Huntelaar gibi isimler tecrübeleri ve kaliteleriyle çok değerli oyuncular. Onlarla antrenmana çıkmak bile farklı bir hava verir. Robin, Feyenoord'a gelirse herkes ondan 20-25 gol bekleyecek. Sırtında sürekli ağır bür yük olacak ve bu yükün altından kalkabilmesi için sürekli başarılı olması gerekecek."