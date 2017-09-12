 Kaptandan moral yemeği – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Kaptandan moral yemeği

    Kaptandan moral yemeği
    Pazar akşamı Alanyaspor sınavına çıkacak Fenerbahçe, cuma günü moral yemeğinde bir araya gelecek. Sarı-lacivertli takım, kaptan 'in tertiplediği akşam yemeğinde moral depolayacak. Teknik heyet ve yöneticilerin yer almayacağı organizasyonda sadece futbolcular olacak.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:51
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