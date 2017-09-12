Kaptandan moral yemeği
Pazar akşamı Alanyaspor sınavına çıkacak Fenerbahçe, cuma günü moral yemeğinde bir araya gelecek. Sarı-lacivertli takım, kaptan Volkan Demirel'in tertiplediği akşam yemeğinde moral depolayacak. Teknik heyet ve yöneticilerin yer almayacağı organizasyonda sadece futbolcular olacak.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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