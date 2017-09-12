Kader buluşturdu
İki Premier Lig ekibinin 18’er milyon euro’luk tekliflerini reddeden Tottenham, Advocaat’ın aracı olması ile 23 yaşındaki yıldızı F.Bahçe’ye kiralık verdi. Sarı-lacivertli yöneticiler, “Janssen’in bize kaldığına inanamıyoruz” dediler
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Janssen'in sarı-lacivertli formayı giymesinin ilginç bir hikayesi var. Transfer, hiç olmayacak bir anda gerçekleşti. Sanki kader böyle istedi... Janssen, en başından beri Fenerbahçe'nin transferdeki birinci önceliğiydi. 23 yaşındaki yıldızı geçen sezonun devre arasında Dick Advocaat da çık istemişti ancak Tottenham bir türlü oyuncusunu vermeye yanaşmadı. Aykut Kocaman görevi devraldığında Janssen'in ismi bir kez daha gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, inandığı oyuncusu için Tottenham'ın kapısını bir kez daha çalsa da menajer Mauricio Pochettino'nun vetosu ile karşılaştı.
TAM ÜÇ KEZ İSTEDİLER
Arjantinli teknik adam, 27 lig karşılaşmasında oynatıp sadece 7 kez ilk 11'de görev verdiği yetenekli yıldızından vazgeçmek istemiyordu. İki Premier Lig ekibinden Janssen için gelen 18 milyon euro'luk teklifleri bile reddetti. Fenerbahçe , tam da bu dönemde üçüncü kez devreye girdi ve Janssen'i Tottenham'dan bir kez daha istedi. Bu sefer devrede Dick Advocaat da vardı. Advocaat, milli takımdaki bankosu için Fenerbahçe'ye aracı oldu, Pochettino ile uzun uzun konuştu. Kalitesine inanıp Janssen'i vermeyen Pochettino, Swansea'den Fernando Llorente'nin takıma katılmasıyla 17. yabancı konumuna düşen Hollandalı forvetten istemeyerek de vazgeçmek zorunda kaldı. Oyuncusunun da istekli olması üzerine Fenerbahçe'ye gidişini onayladı.
'BÜYÜK İŞLER YAPACAK'
Vincent Janssen, hiç beklenmedik bir anda Fenerbahçeli oldu. Sarı-lacivertli yöneticiler, "Janssen'in bize kaldığına inanamıyoruz. Her defasında Pochettino engeline takıldık. Sezonun transferini yaptık, çok büyük bir yıldızı kadroya kazandırdık. Janssen'den çok umutluyuz. Tribünleri ayağa kaldıracak, Fenerbahçe'de büyük işler yapacak" dediler.
Emre BOL
TAM ÜÇ KEZ İSTEDİLER
Arjantinli teknik adam, 27 lig karşılaşmasında oynatıp sadece 7 kez ilk 11'de görev verdiği yetenekli yıldızından vazgeçmek istemiyordu. İki Premier Lig ekibinden Janssen için gelen 18 milyon euro'luk teklifleri bile reddetti. Fenerbahçe , tam da bu dönemde üçüncü kez devreye girdi ve Janssen'i Tottenham'dan bir kez daha istedi. Bu sefer devrede Dick Advocaat da vardı. Advocaat, milli takımdaki bankosu için Fenerbahçe'ye aracı oldu, Pochettino ile uzun uzun konuştu. Kalitesine inanıp Janssen'i vermeyen Pochettino, Swansea'den Fernando Llorente'nin takıma katılmasıyla 17. yabancı konumuna düşen Hollandalı forvetten istemeyerek de vazgeçmek zorunda kaldı. Oyuncusunun da istekli olması üzerine Fenerbahçe'ye gidişini onayladı.
'BÜYÜK İŞLER YAPACAK'
Vincent Janssen, hiç beklenmedik bir anda Fenerbahçeli oldu. Sarı-lacivertli yöneticiler, "Janssen'in bize kaldığına inanamıyoruz. Her defasında Pochettino engeline takıldık. Sezonun transferini yaptık, çok büyük bir yıldızı kadroya kazandırdık. Janssen'den çok umutluyuz. Tribünleri ayağa kaldıracak, Fenerbahçe'de büyük işler yapacak" dediler.
Emre BOL
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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