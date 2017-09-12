 İzin bitti hazırlıklara devam – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    İzin bitti hazırlıklara devam

    İzin bitti hazırlıklara devam
    Başakşehir maçının ardından Süper Lig'in 5. haftasındaki Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına bugün devam edecek. Dünü izinli geçiren sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek kritik maçın provalarını gerçekleştirecek.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:53
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