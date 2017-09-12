 Guliyev Fener’e güveniyor – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Guliyev Fener’e güveniyor

    Guliyev Fener’e güveniyor
    Dünya şampiyonu milli atlet , Süper Lig'de yeni sezonda şu ana kadar istediği sonuçları alamayan F.Bahçe'nin daha iyi olacağına inandığını söyledi. Avrupa Ligi'nde gruplara kalamayan, ligde ise ilk 4 haftada sadece bir galibiyet alan takımın maçlarını takip ettiğini aktaran Azerbaycan asıllı sporcu, "Sezon yeni başladı. Takıma yeni oyuncular transfer edildi. İnşallah, sezonu başarılı bir şekilde tamamlarlar" diye konuştu.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:55
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