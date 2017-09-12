Guliyev Fener’e güveniyor
Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Süper Lig'de yeni sezonda şu ana kadar istediği sonuçları alamayan F.Bahçe'nin daha iyi olacağına inandığını söyledi. Avrupa Ligi'nde gruplara kalamayan, ligde ise ilk 4 haftada sadece bir galibiyet alan takımın maçlarını takip ettiğini aktaran Azerbaycan asıllı sporcu, "Sezon yeni başladı. Takıma yeni oyuncular transfer edildi. İnşallah, sezonu başarılı bir şekilde tamamlarlar" diye konuştu.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
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fb baya yaşlıydı iyi oldu
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alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
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Kartal’ın Neymar’ı
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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