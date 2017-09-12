 Gol sorunu yok 'golcü' sorunu var – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Gol sorunu yok 'golcü' sorunu var

    Gol sorunu yok 'golcü' sorunu var

    Lige kötü bir başlangıç yapan ve 4 maçta elde ettiği 5 puanla 11. sırada kalan Fenerbahçe'de 'gol' değil 'golcü' ve savunma sorunu yaşanıyor.

    Son 2 sezonun şampiyonu ve gol silahları arasında Cenk Tosun, Alvaro Negredo, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma gibi isimlerin bulunduğu Beşiktaş'ın 7 gol attığı ilk 4 haftada Fenerbahçe tam 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Fakat...

    GOLCÜLERDEN TEK 'GOL' YOK
    Fenerbahçe'nin geride kalan 4 haftada attığı tam 8 golün hiçbiri forvet hattından gelmedi. Robin van Persie oynadığı futbolla taraftarı çıldırtırken, yeni transferler Soldado ve Janssen de pek bir varlık gösteremedi. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ahmethan ise performansıyla olumlu not almasına rağmen skora katkı sağlayamadı.

    SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ 4. TAKIMI
    Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise ilk 4 hafta sonunda en fazla gol atan takım konumunda. 11 kez rakip fileleri sarsan Galatasaray'ı 9'ar golle Trabzonspor ve Kasımpaşa takip ediyor. Fenerbahçe ise bu üç takımın ardından 8 golle 4. sırada.

    SAVUNMA YETERSİZ
    Fenerbahçe'nin attığı gol sayısına bakarsak, bu alanda büyük bir problem yaşanmamasına rağmen, sarı-lacivertli takımın 11. sırada yer alması garip görülebilir. Bunun sebebi de Kanarya'nın, kalesinde 3'er gol gören Galatasaray ve Beşiktaş'ın aksine 8 gol yemesi. Buradaki sıkıntının da Kjaer'in takımdan ayrılmasından sonra yaşanan boşluktan kaynaklandığını söyleyebiliriz...

    İŞTE FENERBAHÇE'NİN 4 MAÇININ ÖZETİ

    Göztepe 2-2 Fenerbahçe
    Goller: Alper ve Skrtel

    Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor
    Goller: Alper ve Valbuena

    Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe
    Goller: Halil İbrahim Pehlivan (KK) ve Ozan Tufan

    Fenerbahçe 2-3 Medipol Başakşehir
    Goller: Dirar ve Skrtel

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:45
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