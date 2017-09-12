Forvet sıkıntısı çeken Fener, Beşiktaş'tan çok gol attı!

Son 2 sezonun şampiyonu ve gol silahları arasında Cenk Tosun, Alvaro Negredo, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma gibi isimlerin bulunduğu Beşiktaş'ın 7 gol attığı ilk 4 haftada Fenerbahçe tam 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Fakat...

GOLCÜLERDEN TEK 'GOL' YOK

Fenerbahçe'nin geride kalan 4 haftada attığı tam 8 golün hiçbiri forvet hattından gelmedi. Robin van Persie oynadığı futbolla taraftarı çıldırtırken, yeni transferler Soldado ve Janssen de pek bir varlık gösteremedi. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ahmethan ise performansıyla olumlu not almasına rağmen skora katkı sağlayamadı.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ 4. TAKIMI

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise ilk 4 hafta sonunda en fazla gol atan takım konumunda. 11 kez rakip fileleri sarsan Galatasaray'ı 9'ar golle Trabzonspor ve Kasımpaşa takip ediyor. Fenerbahçe ise bu üç takımın ardından 8 golle 4. sırada.

SAVUNMA YETERSİZ

Fenerbahçe'nin attığı gol sayısına bakarsak, bu alanda büyük bir problem yaşanmamasına rağmen, sarı-lacivertli takımın 11. sırada yer alması garip görülebilir. Bunun sebebi de Kanarya'nın, kalesinde 3'er gol gören Galatasaray ve Beşiktaş'ın aksine 8 gol yemesi. Buradaki sıkıntının da Kjaer'in takımdan ayrılmasından sonra yaşanan boşluktan kaynaklandığını söyleyebiliriz...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN 4 MAÇININ ÖZETİ

Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Goller: Alper ve Skrtel

Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor

Goller: Alper ve Valbuena

Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe

Goller: Halil İbrahim Pehlivan (KK) ve Ozan Tufan

Fenerbahçe 2-3 Medipol Başakşehir

Goller: Dirar ve Skrtel