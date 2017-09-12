Forvet sıkıntısı çeken Fener, Beşiktaş'tan çok gol attı!
Lige kötü bir başlangıç yapan ve 4 maçta elde ettiği 5 puanla 11. sırada kalan Fenerbahçe'de 'gol' değil 'golcü' ve savunma sorunu yaşanıyor.
Son 2 sezonun şampiyonu ve gol silahları arasında Cenk Tosun, Alvaro Negredo, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma gibi isimlerin bulunduğu Beşiktaş'ın 7 gol attığı ilk 4 haftada Fenerbahçe tam 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Fakat...
GOLCÜLERDEN TEK 'GOL' YOK
Fenerbahçe'nin geride kalan 4 haftada attığı tam 8 golün hiçbiri forvet hattından gelmedi. Robin van Persie oynadığı futbolla taraftarı çıldırtırken, yeni transferler Soldado ve Janssen de pek bir varlık gösteremedi. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ahmethan ise performansıyla olumlu not almasına rağmen skora katkı sağlayamadı.
SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ 4. TAKIMI
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise ilk 4 hafta sonunda en fazla gol atan takım konumunda. 11 kez rakip fileleri sarsan Galatasaray'ı 9'ar golle Trabzonspor ve Kasımpaşa takip ediyor. Fenerbahçe ise bu üç takımın ardından 8 golle 4. sırada.
SAVUNMA YETERSİZ
Fenerbahçe'nin attığı gol sayısına bakarsak, bu alanda büyük bir problem yaşanmamasına rağmen, sarı-lacivertli takımın 11. sırada yer alması garip görülebilir. Bunun sebebi de Kanarya'nın, kalesinde 3'er gol gören Galatasaray ve Beşiktaş'ın aksine 8 gol yemesi. Buradaki sıkıntının da Kjaer'in takımdan ayrılmasından sonra yaşanan boşluktan kaynaklandığını söyleyebiliriz...
İŞTE FENERBAHÇE'NİN 4 MAÇININ ÖZETİ
Göztepe 2-2 Fenerbahçe
Goller: Alper ve Skrtel
Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor
Goller: Alper ve Valbuena
Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe
Goller: Halil İbrahim Pehlivan (KK) ve Ozan Tufan
Fenerbahçe 2-3 Medipol Başakşehir
Goller: Dirar ve Skrtel
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:52
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Forvet sıkıntısı çeken Fener, Beşiktaş'tan çok gol attı!
Toplam 1
Yorum
fb1907gfb hep 2-2 üzerine odaklanılomış sanırım daha maç izleyesi gelmiyor insanın forvetlerden gol görmek istiyoruz!
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O telefonun sırrı ortaya çıktı
Toplam 1
Yorum
namık demek ki bi işe yaramıyor yarasa maçı alırdı
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Psikolojik destek gündemde
Toplam 11
Yorum
Ş.Atalay Aykut Hocanın maç ile ilgili istatistikler inandırıcı değil. Pas desen etkili değil, şut desen isabetlı ve sert değil. Gol pozisyonu çok az.
Forvet sıkıntısı çeken Fener, Beşiktaş'tan çok gol attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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