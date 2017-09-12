Fenerbahçe'den Wilshere bombası!
Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Arsenal'in yıldızı futbolcusu Wilshere ile temasa geçtiği iddia edildi. İngiliz basınına göre Sarı- Lacivertliler’in ocak ayı için Wilshere ile ön anlaşma yaptığı kaydedildi.
Aykut Kocaman, transfer döneminin bitmesine bir gün kalan yaptığı açıklamada, çok yönlü bir oyuncuyu kadroya katacaklarını söylemişti. Ancak Fenerbahçe'nin son transferi, sadece santrfor olarak görev yapabilen Vincent Janssen olmuştu. Kocaman'ın bahsettiği çok yönlü ismin ise Jack Wilshere olduğu ortaya çıktı.
Sezon sonu bedava
İngiliz basınında çıkan çeşitli haberlerde, Sarı- Lacivertliler'in 25 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin sonunda girişimde bulunduğu kaydedildi. Ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığı, Wilshere ile anlaşma sağlanmasına rağmen Arsenal ile orta yolun bulunamadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin; orta sahanın ortasında, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabilen İngiliz yıldızla ara transfer dönemi için ön anlaşma yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin ocak ayında bir kez daha Arsenal'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Eğer yine anlaşma sağlanamazsa, Wilshere haziranda bedavaya imza atabilir.
Arsenal tarihine geçmişti
Wilshere, 16 yaşındayken Arsenal ile ilk lig maçına çıkmış, kulüp tarihinde bunu başaran en genç isim olmuştu. 18 yaşında ise İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymişti. Wilshere'ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olması bekleniyordu ancak öyle olmadı. 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Mesut Özil'in transferi sonrası gözden düşmüştü.
Trabzonspor'da ilgilenmişti
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'unda yıldız futbolcu ile ilgilendiği ancak transfer gerçekleşmemişti. Trabzonspor başkanı Muharrem Usta'nın yıldız futbolcu hakkında yaptığı açıklamada "Futbolcuyla temasa geçtik. İyi aşama kaydettik ama transfer gerçekleşmedi" dedi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 19:14
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Fenerbahçe'den Wilshere bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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