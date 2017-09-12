 Fenerbahçe'den Wilshere bombası! – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    'den bombası!

    Fenerbahçe'den Wilshere bombası!

    , transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala 'in yıldızı futbolcusu ile temasa geçtiği iddia edildi. İngiliz basınına göre Sarı- Lacivertliler’in ocak ayı için Wilshere ile ön anlaşma yaptığı kaydedildi.

    Aykut Kocaman, transfer döneminin bitmesine bir gün kalan yaptığı açıklamada, çok yönlü bir oyuncuyu kadroya katacaklarını söylemişti. Ancak 'nin son transferi, sadece santrfor olarak görev yapabilen Vincent Janssen olmuştu. Kocaman'ın bahsettiği çok yönlü ismin ise Jack olduğu ortaya çıktı.

    Sezon sonu bedava

    İngiliz basınında çıkan çeşitli haberlerde, Sarı- Lacivertliler'in 25 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin sonunda girişimde bulunduğu kaydedildi. Ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığı, Wilshere ile anlaşma sağlanmasına rağmen ile orta yolun bulunamadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin; orta sahanın ortasında, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabilen İngiliz yıldızla ara transfer dönemi için ön anlaşma yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin ocak ayında bir kez daha Arsenal'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Eğer yine anlaşma sağlanamazsa, Wilshere haziranda bedavaya imza atabilir.

    Arsenal tarihine geçmişti

    Wilshere, 16 yaşındayken Arsenal ile ilk lig maçına çıkmış, kulüp tarihinde bunu başaran en genç isim olmuştu. 18 yaşında ise İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymişti. Wilshere'ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olması bekleniyordu ancak öyle olmadı. 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Mesut Özil'in transferi sonrası gözden düşmüştü.

    Trabzonspor'da ilgilenmişti

    Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'unda yıldız futbolcu ile ilgilendiği ancak transfer gerçekleşmemişti. Trabzonspor başkanı Muharrem Usta'nın yıldız futbolcu hakkında yaptığı açıklamada "Futbolcuyla temasa geçtik. İyi aşama kaydettik ama transfer gerçekleşmedi" dedi.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:14
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