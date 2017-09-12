F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Sezona istenildiği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman çift ön liberolu ve tek forvetli sistemden vazgeçiyor...
Vincent Janssen transferi, Fernandao ve Mehmet Ekici'nin sakatlıktan dönmesi sonrası kadroda alternatifleri artan Aykut Kocaman, Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçta sistem değişikliğine gidecek.
4-4-2 ile bambaşka bir takım sahaya sürmeyi planlayan Kocaman'ın savunma bloğunun önünde Josef de Souza ve Mehmet Ekici ikilisiyle dinamik bir alan kurgusu düşündüğü öğrenilen tecrübeli teknik adamın uyarlayacağı yeni sistemde sol kanatta Valbuena, sağ kanatta ise Giuliano görev yapacak.
İleri uçta Janssen ve Soldado'yu birlikte sahaya sürecek olan Aykut Kocaman maçın ilerleyen dakikalarında Fernandao'ya da görev verebilir.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:28
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Yeni kral Garry Rodrigues
Toplam 12
Yorum
karakartal G.saray top çevirip rakibi üstüne çekiyor sonrasında defansın arkasına çoğunlukla Rodrigues'in kanadına topu aktararak sonuca gidiyor
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 19
Yorum
alik ekici,guiliano,valbuena,aatıf yada souza,ekic,guiliano,i,valbuena en iyi orta saha olur.alperde sakatlıktan çıkınca oynamalı
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 19
Yorum
1907 Kalede Volkan olduğu sürece biz iki elimizle bi şeyimizi doğrultamayız.. Kameni ya da Ertan geçse daha iyi olur
F.Bahçe'de sistem değişiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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