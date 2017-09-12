F.Bahçe'de sistem değişiyor!

Vincent Janssen transferi, Fernandao ve Mehmet Ekici'nin sakatlıktan dönmesi sonrası kadroda alternatifleri artan Aykut Kocaman, Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçta sistem değişikliğine gidecek.

4-4-2 ile bambaşka bir takım sahaya sürmeyi planlayan Kocaman'ın savunma bloğunun önünde Josef de Souza ve Mehmet Ekici ikilisiyle dinamik bir alan kurgusu düşündüğü öğrenilen tecrübeli teknik adamın uyarlayacağı yeni sistemde sol kanatta Valbuena, sağ kanatta ise Giuliano görev yapacak.

İleri uçta Janssen ve Soldado'yu birlikte sahaya sürecek olan Aykut Kocaman maçın ilerleyen dakikalarında Fernandao'ya da görev verebilir.