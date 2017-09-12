 F.Bahçe'de sistem değişiyor! – Fotomaç – 12 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'de sistem değişiyor!

    F.Bahçe'de sistem değişiyor!

    Sezona istenildiği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman çift ön liberolu ve tek forvetli sistemden vazgeçiyor...

    Vincent Janssen transferi, Fernandao ve Mehmet Ekici'nin sakatlıktan dönmesi sonrası kadroda alternatifleri artan Aykut Kocaman, Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçta sistem değişikliğine gidecek.

    4-4-2 ile bambaşka bir takım sahaya sürmeyi planlayan Kocaman'ın savunma bloğunun önünde Josef de Souza ve Mehmet Ekici ikilisiyle dinamik bir alan kurgusu düşündüğü öğrenilen tecrübeli teknik adamın uyarlayacağı yeni sistemde sol kanatta Valbuena, sağ kanatta ise Giuliano görev yapacak.

    İleri uçta Janssen ve Soldado'yu birlikte sahaya sürecek olan Aykut Kocaman maçın ilerleyen dakikalarında Fernandao'ya da görev verebilir.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de sistem değişiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.