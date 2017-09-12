 F.Bahçe, Alanyaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    F.Bahçe, Alanyaspor'a hazırlanıyor

    F.Bahçe, Alanyaspor'a hazırlanıyor

    , Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

    Sahada ısınma ve dayanıklılık koşusuyla süren antrenmanın, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Sakatlığı süren Hollandalı oyuncu Robin van Persie'nin tedavisine devam edildiği, Alper Potuk ve Josef De Souza'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

    , Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:18
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