F.Bahçe, Alanyaspor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Sahada ısınma ve dayanıklılık koşusuyla süren antrenmanın, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığı süren Hollandalı oyuncu Robin van Persie'nin tedavisine devam edildiği, Alper Potuk ve Josef De Souza'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



