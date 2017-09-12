F.Bahçe, Alanyaspor'a hazırlanıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.
Sahada ısınma ve dayanıklılık koşusuyla süren antrenmanın, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlığı süren Hollandalı oyuncu Robin van Persie'nin tedavisine devam edildiği, Alper Potuk ve Josef De Souza'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:18
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
-
Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
F.Bahçe, Alanyaspor'a hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.