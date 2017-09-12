Daum kovuldu
Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum, Romanya Milli Takımı'ndan kovuldu. Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Alman teknik direktör ile sözleşme feshi için görüşmelere başlandığı belirtilirken, yeni hocanın kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi. 63 yaşındaki teknik direktör, Romanya Milli Takımı'na son 6 maçta sadece 1 galibiyet kazandırabilmişti.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:33
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